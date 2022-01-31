В Израиле открылась школа спецназа ВВС

Церемония состоялась в воскресенье вечером на авиабазе Тель-Ноф, на ней присутствовал главнокомандующий ВВС генерал-майор Амикам Норкин.
Об этом сообщает Jerusalem Post.
Школа даст войскам возможность улучшить свою оперативную направленность, повысить уровень и качество обучения войск, позволит им решать проблемы с помощью непрямого и творческого подхода к обучению и сохранять характеристики каждого подразделения.
«В ближайшие годы корпус завершит формирование сил, инфраструктуры и вооружения. Наш спецназ будет элитным подразделением и будет принимать участие во всех миссиях и операциях», — сказал Норкин на церемонии.
Крыло спецназа IAF было создано в 2020 году в рамках более крупного процесса в IAF и предназначено для решения основных задач ВВС и поиска решений для повышения оперативной компетентности.
7-е крыло включает в себя специальные наземные силы ВВС, подразделение 669, подразделение коммандос Шалдаг , специальное подразделение разведки, передовое десантное подразделение, и ожидается, что оно повысит оперативную эффективность ВВС.
Командир 7-го крыла заявил, что после десятилетий, когда войска каждого подразделения обучались отдельно, «у нас есть возможность согласовать» обучение всех специальных войск ВВС в школе, которая демонстрирует характеристики сил.
«Профессионализм, ответственность, реализация видения, партнерство судьбы, гибкость и способность к адаптации — вот те качества и ценности, которые институционализируют новую школу», — сказал он.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Израиль нанес авиаудар по объектам в районе Дамаска.
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