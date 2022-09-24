В Израиле отменили пошлины еще на ряд продуктов: что может подешеветь

Пошлина на эти товары составляла от 4 до 25% в зависимости от страны, из которой импортируются продукты питания.

Министерство финансов Израиля отменило таможенные пошлины, которые достигали уже 12% на сухофрукты, подсолнечное и рапсовое масла, соевый соус, сгущенное молоко и фруктовые соки.

Об этом сообщает «НЭП».

Самым большим налогом облагались сухофрукты (от 8 до 12%), а пошлина на ввоз масла составляла 7%. Но когда их отмена отразится на ценах в стране, и подешевеют ли товары вообще, пока непонятно.

В ведомстве отметили, что таким решением хотели расширить ассортимент товаров в магазинах, а также снизить потребительные цены.

К слову, пошлины на вышеперечисленные товары составляли от 4 до 25% в зависимости от страны, из которой импортируются продукты.

«Курсор» писал ранее, что министр финансов Авигдор Либерман подписал указ об отмене таможенной пошлины на импорт свежей, замороженной и переработанной рыбы в начале этой недели, в преддверии сезона Великих Святых.

Еще мы писали, что 14 сентября, министерство сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля заявило о том, что разрешает беспошлинный импорт огурцов и помидоров.

Напомним, что с 1 июня список непродовольственных товаров, которые уже прошли таможенную очистку для использования в других развитых странах, больше не будет нуждаться в отдельной проверке местными властями по прибытии в Израиль.