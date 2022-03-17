В Израиле ожидается рост инфицирования коронавирусом на следующей неделе

Минздрав сообщает о 6738 новых случаях инфицирования, 332 госпитализированных пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии.

Министерство здравоохранения Израиля в четверг утром сообщило, что в среду было диагностировано 6738 новых случаев заболевания коронавирусом, что составляет 11,93% результатов тестов, полученных в тот день.

В Израиле госпитализированы 332 тяжелобольных пациента с коронавирусом, из них 166 находятся в критическом состоянии. В настоящее время 149 пациентов с коронавирусом интубированы и 23 находятся на аппаратах ЭКМО (сердце и легкие).

На данный момент сообщается, что один человек умер в среду от коронавируса, в результате чего общее число смертей с начала пандемии достигло 10 405 человек.

Между тем, по оценкам, к следующей неделе коэффициент заражения превысит единицу. К четвергу коэффициент заражения за последний доступный день, 6 марта, достиг 0,92, самого высокого уровня за последние два месяца.

В отчете Управления говорится, что на данном этапе причина замедления снижения числа инфекций не ясна, но рост, вероятно, вызван тремя основными факторами: вариант BA.2 Omicron более заразен и становится доминирующим.

В отчете также отмечается, что, хотя большинство инфекций приходится на пожилое население, по оценкам, инфекция также широко распространена среди детей.

«Курсор» писал ранее, что минздрав заявляет, что у двух пассажиров в аэропорту Бен-Гурион обнаружен новый штамм коронавируса.