В Израиле резко увеличилось количество обращений в Центр психологической помощи

Из-за войны в Украине растет давление среди израильтян, которые заботятся о своих семьях. «Некоторым людям трудно заснуть, видя, как их воспоминания горят пламенем», — сказала доктор.

За последние три недели, на фоне эскалации войны между россией* и Украиной, на 15% увеличилось количество обращений на горячую линию, которая оказывает первую психологическую помощь, и большая часть жалоб посвящена войне в Европе.

Люди, ранее жившие в Советском Союзе — украинцы и россияне, а также израильтяне, которые не связаны напрямую с зоной боевых действий, говорят, что зрелище войны для них очень тяжело.

Доктор Шири Дэниелс объяснила Walla!: «Обычно мы не получаем десятки запросов от русско- или украинскоязычных жителей, что мы наблюдали в последние недели. Многие запросы исходят от новых и старых иммигрантов, приехавших в Израиль в 1990-х годах с детьми, и они видят, как горят их воспоминания. У некоторых из них там остались родственники, и они о них заботятся».

Доктор Дэниелс описала характер обращений и сказал, что «к ней пришел кто-то, кто не мог заснуть через три дня после того, как связь с родственниками была прервана, кто-то еще разрывался между членами своей семьи, которые были наполовину русскими и украинцами.

«Мы помогли ему разобраться с конфликтом внутри дома», — сказала доктор.

Она добавила: «Нас удивляет, что запросы связаны с войной, хотя заявители не имеют прямого отношения к россии и Украине. В Израиле порог беспокойства и травмы высок из-за череды насильственных событий, которым мы подвергаемся — войн и операций, и эта война вызывает у израильтян сильную тревогу.

За последние два года ковида мы узнали, что дом — это безопасное место, и теперь дом не является безопасным для некоторых из нас — это двойная тревога, с которой многим трудно справиться».

Горячая линия на русском языке в сотрудничестве с Министерством здравоохранения, воскресенье-четверг: 076884490.

Курсор писал ранее, что минздрав заявил, что у двух пассажиров в аэропорту Бен-Гурион обнаружен новый штамм коронавируса.

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