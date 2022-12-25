Наводнение в Газе: ХАМАС обвинил Израиль в организации стихийного бедствия

Всю ночь силы гражданской обороны ХАМАСа усиленно откачивали воду из затопленных домов, виноваты в этом «израильские оккупанты».

Сильные дожди и грозы, обрушившиеся на южную часть Израиля, вызвали затопления в прибрежных районах. Природные катаклизмы также наблюдались и в секторе Газы.

Силы гражданской обороны ХАМАСа ночью усиленно откачивали воду из домов в затопленных южных и центральных районах, в районе Дир аль-Балах. В результате затопления здания один человек пострадал от удара током, его не спасли.

ХАМАС ожидаемо во всех бедствиях, даже стихийных, обвинил Израиль. Якобы их затопило из-за того, что Израиль открыл дамбы и пустил потоки дождя в сторону сектора Газы.

«Открытие дамб израильскими оккупантами ухудшило и без того трудную ситуацию в долине возле Дир аль-Балаха», — выступили с обвинениями в ХАМАСе.

Интересно, что один из жителей сектора написал в Twitter сообщение под заявлениями ХАМАСа о «дамбах оккупантов», что «правительство и специалисты по водному хозяйству прекрасно знали об опасности затопления в кварталах и за многие годы ничего не сделали, чтобы ее уменьшить».

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