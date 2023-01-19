В Израиле отменяют таможенную пошлину на несколько сортов сыра

Такое решение должно расширить импорт и снизить цены на продукт.

В четверг, 19 января, министр финансов Бецалель Смотрич подписал указ, согласно которому в стране будет отменена таможенная пошлина на несколько сортов сырных продуктов.

Об этом пишет News.israelinfo.

Такое решение призвано расширить импорт и снизить стоимость товаров. Указ отменяет пошлину на мягкие сыры с содержанием жира более 5 процентов. На данный момент они облагаются пошлиной в размере 13.21 шекеля за кг или 8.32 шекеля за кг, если речь о сыре из овечьего молока. Отменять пошлину будут в 2 этапа: половина после вступления указа в силу, а вторая — с 1 января следующего года.

В будущем пошлину отменять на сыр моцарелла различных видов, сыр халумы и джамид.

«Курсор» писал ранее, что 4 декабря, минфин Израиля отменил таможенные пошлины на ввоз в страну промышленной и сельскохозяйственной продукции из Южной Кореи.

Еще мы писали, что министерство финансов Израиля отменило таможенные пошлины, которые достигали уже 12 процентов на сухофрукты, подсолнечное и рапсовое масла, соевый соус, сгущенное молоко и фруктовые соки.

Напомним, что министр финансов Авигдор Либерман подписал указ об отмене таможенной пошлины на импорт свежей, замороженной и переработанной рыбы в преддверии сезона Великих Святых.

Читайте также, 14 сентября 2022 года министерство сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля заявило о том, что разрешает беспошлинный импорт огурцов и помидоров.