В Израиле подорожали молочные продукты: сколько стоит сметана и сыр

В Израиле снова выросли цены на базовые молочные продукты, находящиеся под контролем государства. Стоимость товаров вырастет почти на 5%.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Соответствующее решение было принято в воскресенье, 21 августа, Советом по контролю цен на товары молочной промышленности. Цены повысили на 4,9% вместо ожидаемых 14%. И до мая следующего года их поднимать не планируют, но после они могут вырасти еще на 9%.

Объявлен новый прейскурант:

молоко 1 литр (1% жирности) в полиэтиленовой упаковке вместе 4,65 шекелей теперь стоит 5,04 шекелей;

молоко 3%-жирности в картонной упаковке — 6.23 шекеля вместо 5.75;

молоко 1% жирности в картонной упаковке — 5.86 вместо 5.40;

простокваша «Эшель» — 1.69 вместо 1.55;

простокваша «Гиль» — 1.51 вместо 1.4;

сметана — 2.4 вместо 2.2;

сливки — 6.47 вместо 5.95;

сыр «Эмек» (1 кг, 28-% жирности) — 44.79 шекеля вместо 41.30;

сыр «Гильбоа» (1 кг, 22-% жирности) — 42.28 вместо 39.25;

мягкий творог «гвина левана» (250 г) — 4.98 вместо 4.60;

«Курсор» писал ранее, что в июле 2022 года продуктовый набор в Израиле подешевел на 15 шекелей (1,5%), по сравнению с прошлым месяцем. Средняя стоимость базовой корзины составила 948 шекелей.

Еще мы писали, что в конце июля 2022 года премьер-министр Яир Лапид и министр экономики и промышленности Орна Барбивай договорились ограничить рост цен на хлеб.