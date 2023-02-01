В Израиле появится международный ресторанный гид Michelin

Министр туризма Хаим Кац, вступивший в должность месяц назад, дал «зеленый свет» престижному ресторанному гиду Michelin.

Об этом сообщает сайт Times of Israel.

По его словам, инспекторы Michelin видят целесообразность только в оценке ресторанного бизнеса Тель-Авива, и поэтому будут работать с местным муниципалитетом. Между тем министерство туризма будет работать над тем, чтобы в будущем расширить зону охвата на другие города.

Отмечается, что сделка обойдется Израилю примерно в 1,5 миллиона евро, которые министерство туризма разделит с муниципалитетом.

Бывший министр туризма Йоэль Развозов из «Еш Атид» настаивал на продвижении гида во время своего пребывания на посту.

В интервью изданию Calcalist незадолго до ухода с должности, он отметил, что сделка с Michelin близка к подписанию, и что он объяснит своему преемнику «важность» завершения соглашения по экономическим причинам.

Звезды Michelin считаются высшей мировой наградой для ресторана, и существует мнение, что они способствуют развитию туризма среди путешественников, склонных к кулинарии.

Гид Michelin никогда не работал в Израиле, который считается относительно небольшим рынком, хотя он расширяет свою деятельность на Ближнем Востоке и за последний год начал работу в Абу-Даби, Стамбуле и Дубае.

«Курсор» писал ранее, что 22 декабря прошлого года один из известнейших ресторанов Тель-Авива «Гуча», расположенный на улице Дизенгоф, подвергся нападению группы вандалов.

Еще мы писали, что ресторан Noma, расположенный в Копенгагене (Дания), неоднократно получавший статус лучшего заведения мира, перестанет принимать гостей в конце 2024 года.