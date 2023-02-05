В Израиле появится новый поселок

Правительство утвердило создание нового посёлка по названию «Ханон».

Об этом сообщает Telegram-канал «Голос Израиля | Израиль сейчас».

Он находится возле Газы в региональном совете Сдот-Негев.

Ранее «Курсор» сообщал, что правительство поддержало возведение еврейского квартала за «зеленой чертой». Так, калиция возобновила усилия по возведению еврейского квартала севернее Иерусалима на месте заброшенного аэропорта в районе Атарот, который находится рядом с лагерем беженцев Каландия.

Микрорайон запланирован для ультрарелигиозного населения. Планируемая для застройки территория составляет 1 243 денюм и принадлежит Израилю, ЕНФ-ККЛ и частным владельцам, большинство которых составляют палестинцы.

Согласно плану, который разрабатывается уже около 30 лет, в Атарот помимо строительства жилых домов планируют отвести около 350 тысяч квадратных метров под торговые площади. В канцелярии премьер-министра связывают продвижение программы еврейского строительства в Атарот с недавними терактами в Иерусалиме.