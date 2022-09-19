В Израиле предлагают вернуться к древнему еврейскому способу захоронения

Глава религиозного совета в Гуш-Эционе рассказал, готово ли израильское общество к изменению процедуры погребения, которое включает удаление костей через 12 месяцев и их сбор для семейного захоронения.

Глава религиозного совета в Гуш-Эционе Рафи Острофф при поддержке ряда высокопоставленных раввинов выступает за возвращение к древним еврейским обрядам погребения.

Об этом он рассказал в интервью порталу inn.co.il.

По словам раввина, возглавляющего проект «Погребальная земля Израиля», это, в частности, позволит сэкономить 90% места для захоронения.

«Еврейский народ претерпел очень большие психические изменения с тех пор, как вернулся на Землю Израиля. Раньше для еврея было немыслимо быть полицейским или солдатом. … Процедура захоронений уже изменилась. Многие похоронены в стене, что является большим отличием от того, к чему мы привыкли, захоронения в земле, но поскольку государство осознало, что земли нет, были изменены процедуры, и появились погребальные стены и погребальный туннель», — говорит Рафи Острофф.

По его словам, «даже опыт вставления куба в стену является трудным, а то, что я предлагаю, гораздо более дружелюбно и галахично.

«В день похорон покойного хоронят как и раньше. Его кладут в землю и засыпают землей по закону Торы. Только отличие в том, что надгробие не ставится до 12-го месяца, что некоторые практикуют до сих пор. Через 12 месяцев члены общества «Кадиша» собирают кости и кладут их в глосскам».

В таком процессе, надеется раввин Острофф, в будущем мы вернемся к простому и древнему толкованию термина «собраны к нашим предкам».

Что касается вовлечения семьи в процесс, он добавляет, что «семья не должна быть частью события.

«Семья не должна быть частью процесса — так же, как в процессе очищения семья не является его частью», — считает Рафи Острофф.

Как сообщал Курсор, ученые выяснили, ели ли древние римляне дорогую еду на похоронах.

Также Курсор писал о том, что в Израиле прошли похороны французского еврея, убитого антисемитом.