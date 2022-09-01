В Израиле прошли похороны французского еврея, убитого антисемитом

Главный раввин Беэр-Шевы сказал, что убийство Хаддада «стало трагедией не только для семьи Хаддад, но и для всей [еврейской] общины».

Похороны еврея, погибшего во время недавнего антисемитского нападения под Парижем, проходят в южном израильском городе Беэр-Шева.

34-летний Эяль Хаддад был убит в Лонперье, к северо-востоку от Парижа, 20 августа. Его сосед, мусульманин по имени Мохамед Дриди, признался в том, что убил его топором и пытался сжечь и закопать тело, говорится в заявлении Национального бюро бдительности против антисемитизма (BNVCA).

В BNVCA заявили, что подозреваемый сдался полиции и сказал полицейским, что Хаддад, живший по соседству с ним, был должен ему 100 евро и не вернул их. Позже он также признался, что убил Хаддада, потому что он был евреем.

Хаддад, родом из Туниса, также имел израильское гражданство.

«Его убили, потому что он был евреем. Он не был должен денег или чего-то еще», — рассказал брат Хаддада Элиор в новостях 12-го канала.

Главный раввин Беэр-Шевы сказал, что убийство Хаддада «стало трагедией не только для семьи Хаддад, но и для всей [еврейской] общины».

חבר הכנסת יוסי טייב היחיד בלווית הנרצח מצרפת אלי חדד הי"ד. הוא ספד לו: "כמה מטובי בנינו נרצחו בצרפת רק בשל היותם בני העם היהודי? אני מצפה להעניש את הרוצח במלוא חומרת הדין למען יישמעו וייראו". טייב מעל שבוע בקשר עם המשפחה ומול הרשויות בצרפת ומנהיגי הקהילות שם להבאת קבורתו לארץ. pic.twitter.com/LulvGl0Pvs — עטרה גרמן Atara German (@ataragerman1) September 1, 2022

«Антисемитизм во Франции не щадит там ни одного еврея. Эяль был милосерден и сострадателен», — сказал раввин Иегуда Дери.

Ранее Курсор сообщал, что полиция задержала 50-летнего жителя Вади-Ары за то, что он систематически издевался над членами своей семьи.

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