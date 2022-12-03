В Израиле придумали «умный» улей, который спас от гибели миллионы пчел

Израильский стартап Beewise, занимающийся робототехникой, решил спасти пчел, которые начали погибать из-за изменений климата. Специалисты разработали «умный» улей, который защищает насекомых от различных ненастий и помогает им увеличить производительность меда.

Об этом сообщает издание «НЭП».

С помощью роботизированного улея удалось уже спасти от гибели более 160 миллионов пчел. Модернизированный дом для насекомых оснащен климат-контролем, роботизированными «руками», он способен точечно уничтожать вредителей при их обнаружении.

В нем есть система оповещения в реальном времени для решения различных проблем, а также система помощи сотам, заменяющая пчеловода в операции опорожнения резервуара для хранения меда (около 380 литров). Благодаря его использованию насекомым удалось увеличить производительность продукта.

Ульи Beewise защищают пчел от непогоды, пожаров, наводнений, а также «шершней-убийц».

«Курсор» писал ранее, что количество диких пчел сократилось на 23 процента с 2008 по 2013 год. И учитывая более жаркие и влажные условия, насекомые будут подвергаться большему стрессу.

Еще мы писали, что на ледяном острове в Баренцевом море были обнаружены пять видов пчел.

Напомним, ведущий ученый Роберт Пакстон предупредил, что глобальная популяция пчел может оказаться под угрозой из-за недавно открытого смертельного вируса.