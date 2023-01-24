В Израиле произошел резкий рост подростковой преступности

В целом количество обращений в социальные службы увеличилось на 8 процентов.

В Израиле за последний год наблюдается резкий скачок подростковой преступности. В отчете министерства социального обеспечения говорится, что число таких преступлений выросло на 91 процент.

Известно, что более 1000 сообщений касались преступлений, фигурантами которых были подростки. По оценкам специалистов, причиной резкого роста стало маленькое количество обращений в 2020 году, вызванное карантинами и длительным пребыванием дома. При этом на 4 процента уменьшилось количество сообщений о суицидальных высказываниях и попытках самоубийства среди детей и подростков.

В целом количество обращений в социальные службы увеличилось на 8 процентов: было получено 59 533 жалобы по подозрению в издевательствах, причинении вреда или плохом обращении. Речь идет о детях и подростках, которые нуждаются во вмешательстве социальных служб. 52 процента потерпевших составляют мальчики (30 900 человек), 48 процента – девочки (28 495 человек).

Количество случаев проявления физического насилия над подростками и детьми увеличилось на 7 процентов: большинство полученных сообщений касалось физического насилия (21,9 процента) и плохого обращения (18 процентов). 11 771 сообщение касались причинения вреда детям-инвалидам.

На 6 процентов увеличилось количество случаев причинения вреда внутри семьи.

«Курсор» писал ранее, что сотрудники полиции арестовали в Рамле двух подростков в возрасте 15 и 17 лет за то, что они оставили на пороге школы «подарок» для директора, которым оказалась шоковая граната.

Еще мы писали, что 22 января, сотрудники полиции сообщили, что задержали 13-летнего жителя Иерусалима по подозрению в попытке совершения теракта. При себе у него был обнаружен нож.