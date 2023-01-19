В Рамле двух подростков задержали за опасный «подарок» директору школы

В четверг, 19 января, сотрудники полиции арестовали в Рамле двух подростков в возрасте 15 и 17 лет за то, что они оставили на пороге школы «подарок» для директора, которым оказалась шоковая граната.

Об инциденте сообщил охранник учебного учреждения. К нему подошел несовершеннолетний юноша и попросил поговорить с директором, но охранник отказался его впускать в помещение и тот оставил «от своего друга» подарок и скрылся. Оказалось, что в пакете находится шоковая граната.

На место происшествия прибыли саперы, которые забрали ее в криминалистическую лабораторию. Вскоре двое подростков были задержаны и отправлены на допрос. Позже будет принято решение относительно продолжения их содержания под стражей в соответствии с выводами следствия.

«Курсор» писал ранее, что в Бней-Браке в здание магазина, расположенного на улице Рав Шах, неизвестными была брошена светошумовая граната.

Еще мы писали, что израильская полиция арестовала подозреваемых в вандализме на христианском кладбище у горы Сион в Иерусалиме. Ими оказались подростки в возрасте 14 и 18 лет.

Напомним, самодельная бомба, брошенная в жилой дом в Джиср-аз-Зарке, к счастью, не унесла жизни людей, однако на месте произошли разрушения постройки и был нанесен материальный ущерб. Полиция задержала двух несовершеннолетних жителей.

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