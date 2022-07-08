Маленькому ребенку в Бней-Браке оторвало палец

Вчера вечером на улице ха-рав Ланд в Бней-Браке ультраортодоксальная семья выходила из автобуса, и последним самостоятельно спускался их 3,5-летний сын.

В Бней-Браке трехлетнему ребенку из семьи харедим оторвало палец, когда он попытался самостоятельно выйти из автобуса. Парамедики МАДА доставила малыша в детскую больницу «Шнайдер» в Петах-Тикве, где ему попытались пришить палец назад. Правда, о том, была ли операция успешной, пока не сообщали.

Инцидент произошел вчера вечером на улице ха-рав Ланд. Водитель попросту не заметил маленького ребенка, когда тот спускался к выходу, а потому решил закрыть дверь автобуса, которая и оторвала ему мизинец. Палец положили в пакет со льдом и вызвали машину МАДА.

Ранее наш сайт сообщал, что в Петах-Тикве парализованная женщина несколько дней оставалась одна с умершим мужем. Несколько дней тело 56-летнего мужчины, жителя Петах-Тиквы, разлагалось, пока рядом находилась его парализованная жена. Женщина была прикована к постели, а потому никого не могла позвать на помощь.

Кроме того, Курсор писал, что спасатели достали отца и дочь из колодца в районе Пардес-Ханны. Сообщается, что четырехлетняя девочка получила при падении травмы средней тяжести в области живота и ног. А вот ее 37-летний отец, к счастью, отделался легкими травмами.

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