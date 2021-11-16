В Израиле пройдут учения по подготовке к землетрясениям

В среду 17 ноября в Израиле проведут ученые по подготовке к масштабному землетрясению. Так, они начнутся утром в 7:00, а закончатся в 18:00. Эксперты будут отрабатывать ситуации на стадионе «Сами Офер» в Хайфе, а также в образовательном центре для учителей в том же городе. Кроме того, примут участие и полицейские из главного управления в Иерусалиме.

Сообщается, что сценарий подразумевает моделирование ситуации с землетрясением в прибережной зоне на севере страны. Разные структуры будут отрабатывать способы взаимодействия друг с другом.

Ведомства хотят повысить оперативную готовность правоохранителей и прочих структур к чрезвычайным ситуациям, в которых возможно большое количество жертв.

Израильтян предупредили, что во время учений может наблюдаться оживленное движение автомобилей полиции, спасателей и других сил безопасности. Однако дороги перекрывать не будут.

Ранее редакция Курсора сообщала, что полиция арестовала пожилого учителя, который подозревается к домогательствам к подростку.

Кроме того, мы писали, что офицер полиции Израиля осужден за сексуальные домогательства.

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