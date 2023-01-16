В Израиле прошла инаугурация начальника Генштаба: все, что известно на это время

16:51, Сегодня
Новости Израиля
герци халеви фото
Фото: Википедия

Халеви принял почетный караул.

Сегодня прошла инаугурация 23-го начальника Генерального штаба ЦАХАЛа Герци Халеви, которую посетили многие известные деятели.

Об этом сообщили в Twitter ЦАХАЛа.

Генерал-лейтенант Авив Кохави выступил с напутственной речью в роли начальника Генерального штаба ЦАХАЛ:

«ЦАХАЛ объединяет людей. В ЦАХАЛе служат люди с разными взглядами и убеждениями, которые ежедневно доказывают, что наряду с разнообразием возможно сохранить единство и дружбу»

Во время церемонии Халеви получил звание генерал-лейтенанта, после чего заявил:

«Мы подготовим ЦАХАЛ к войне на дальних и ближних аренах, мы расширим качество вербовки в ЦАХАЛ из всех слоев населения ‒ источники нашей силы…»

Далее 22-й и 23-й начальники Генштабов посетили Национальный мемориальный зал погибших воинов на горе Герцля, Стену плача, а также резиденцию Президента в Иерусалиме.

Халеви был принят торжественной почетной гвардией во время его инаугурации, в которой принимали участие премьер-министр Израиля, МО, генеральный штаб ЦАХАЛа, командиры и другие приглашенные. Подполковника Авива Кохави также последний раз поздравили почетным караулом в знак признания его службы.

Другие подробности церемонии узнайте в нашем материале.

«Курсор» также сообщал, что сразу после церемонии ХАМАС опубликовал первое видео с израильским пленным.

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