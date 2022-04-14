В Израиле расширяют кампанию по вакцинации против полиомиелита

Кампания по вакцинации против полиомиелита расширяется по всей стране на фоне опасений распространения. В Иерусалиме диагностировано девять случаев заболевания.

Министерство здравоохранения заявило, что оно расширит свою кампанию, призывающую родителей убедиться, что их дети в курсе вакцин против полиомиелита, на фоне опасений вспышки.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В прошлом месяце в Иерусалиме был подтвержден первый за более чем 30 лет случай полиомиелита, что вызвало глубокую обеспокоенность и возобновление кампании по вакцинации.

Министерство сообщило, что на данный момент в районе Иерусалима в результате недавней вспышки диагностировано девять случаев полиомиелита.

Следы болезни также были обнаружены в канализационной системе Иерусалима, Бейт-Шемеша, Тверии и Модиин-Илита.

Министерство здравоохранения заявило в среду, что его текущая кампания теперь будет выходить за пределы Иерусалима и охватывать всех детей в возрасте до 6 лет по всей стране. По его словам, после Песаха кампания будет охватывать детей в возрасте от 7 до 17 лет.

На данный момент, по данным министерства, с момента запуска кампании было вакцинировано около 24 000 человек, направленных на обеспечение того, чтобы дети получили все дозы вакцины на случай, если они, возможно, не прошли полный курс, необходимый для защиты.

Как и большая часть мира, Израиль прививает детей вакцинами против полиомиелита — в виде нескольких доз — в рамках стандартного режима вакцинации. Возникли опасения, что некоторые дети, родившиеся в период с 2005 по 2013 год, не получили всех необходимых доз.

Полиомиелит в основном передается от человека к человеку или через зараженную воду. Он поражает нервную систему и иногда может парализовать людей в течение нескольких часов. Болезнь в основном поражает детей в возрасте до 5 лет.

На прошлой неделе вспышка в Иерусалиме побудила Израиль вернуться в список ВОЗ «стран со вспышкой полиомиелита».

Эксперты по заболеваниям предупреждают о реальной перспективе возобновления случаев полиомиелита — в управляемых количествах, но достаточных, чтобы оставить некоторых детей с долгосрочными последствиями. Следы вируса время от времени находили в пробах сточных вод в Израиле, в том числе в 2013 году, но до сих пор не приводили к клиническим случаям в течение нескольких десятилетий.

Ранее Курсор писал, что Нахман Эш заявил, что нынешняя вспышка полиомиелита в Израиле — верхушка айсберга. Генеральный директор Министерства здравоохранения Нахман Эш подчеркнул, что полиомиелит можно искоренить с помощью вакцин.

Кроме этого, в Израиле уже 17 тысяч детей привились от полиомиелита. Медики заявляют, что симптомами полиомиелита являются недомогание общего характера, повышение температуры тела до 40°C, потеря аппетита, тошнота и другие.

Также редакция Курсора сообщала, что в пробах сточных вод в Тверии обнаружен полиомиелит.