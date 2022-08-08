В Израиле рассказали, какая страна сыграла важную роль в обеспечении прекращения огня

18:38, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: pixabay.com

Израиль считает, что эта страна обладает большим потенциалом, чтобы помочь обеспечить стабильность в регионе.

Высокопоставленный чиновник сообщил общественной телерадиокомпании «Кан», что Катар сыграл значительную роль в обеспечении прекращения огня между Израилем и палестинским «Исламским джихадом».

Неназванный чиновник отдал должное хорошим отношениям, сложившимся за последний год с Египтом, который был главным посредником в конфликте, а также с Катаром.

У Израиля нет официальных отношений с Катаром, но он часто работает со страной Персидского залива в Газе.

Чиновник сказал, что Израиль считает, что Катар обладает большим потенциалом, чтобы помочь восстановить Газу и обеспечить стабильность в регионе.

Напомним, что бывший начальник разведки ЦАХАЛа и управляющий директор INSS Тамир Хейман в понедельник неожиданно заявил, что Иран понятия не имел, что на прошлой неделе между Израилем и «Исламским джихадом» в Газе вот-вот вспыхнет насилие.

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Автор материала:
Ирен Давид
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