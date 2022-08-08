В Израиле рассказали, какая страна сыграла важную роль в обеспечении прекращения огня

Израиль считает, что эта страна обладает большим потенциалом, чтобы помочь обеспечить стабильность в регионе.

Высокопоставленный чиновник сообщил общественной телерадиокомпании «Кан», что Катар сыграл значительную роль в обеспечении прекращения огня между Израилем и палестинским «Исламским джихадом».

Неназванный чиновник отдал должное хорошим отношениям, сложившимся за последний год с Египтом, который был главным посредником в конфликте, а также с Катаром.

Live update: Senior official: Qatar played significant role helping bring about ceasefire https://t.co/w994ldeyIi — TOI ALERTS (@TOIAlerts) August 8, 2022

У Израиля нет официальных отношений с Катаром, но он часто работает со страной Персидского залива в Газе.

Чиновник сказал, что Израиль считает, что Катар обладает большим потенциалом, чтобы помочь восстановить Газу и обеспечить стабильность в регионе.

Напомним, что бывший начальник разведки ЦАХАЛа и управляющий директор INSS Тамир Хейман в понедельник неожиданно заявил, что Иран понятия не имел, что на прошлой неделе между Израилем и «Исламским джихадом» в Газе вот-вот вспыхнет насилие.