В Израиле рассказали, какая страна сыграла важную роль в обеспечении прекращения огня

Высокопоставленный чиновник сообщил общественной телерадиокомпании «Кан», что Катар сыграл значительную роль в обеспечении прекращения огня между Израилем и палестинским «Исламским джихадом».
Неназванный чиновник отдал должное хорошим отношениям, сложившимся за последний год с Египтом, который был главным посредником в конфликте, а также с Катаром.
У Израиля нет официальных отношений с Катаром, но он часто работает со страной Персидского залива в Газе.
Чиновник сказал, что Израиль считает, что Катар обладает большим потенциалом, чтобы помочь восстановить Газу и обеспечить стабильность в регионе.
Напомним, что бывший начальник разведки ЦАХАЛа и управляющий директор INSS Тамир Хейман в понедельник неожиданно заявил, что Иран понятия не имел, что на прошлой неделе между Израилем и «Исламским джихадом» в Газе вот-вот вспыхнет насилие.