В Израиле растет количество самоубийств: обнародованы данные статистики

Ежегодно шесть тысяч израильтян пытаются покончить жизнь самоубийством.
Такие данные опубликовали detaly.
Исследование, проведенное на основании наблюдений психологов, работающих с молодежью, показали, что 88 процентов подростков сообщали о беспокойстве, 30 процентов испытывали отставание в развитии, а 90 процентов сообщили о проблемах в общении с другими людьми.
Более трети пациентов испытывали различные виды расстройств пищевого поведения, четверть сообщили о посттравматическом стрессовом расстройстве. При этом 53 процента тех, кто обращается к специалистам в области психического здоровья, задумываются о самоубийстве.
Разные психических расстройства, например депрессия, биполярное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство и шизофрения, вызывают склонность к самоубийствам. Также этому способствует насилие в семье, травля в школах и другие стрессовые ситуации.
Министерство здравоохранения считает, что лечение у психологов должно снизить уровень суицидальных настроений и предотвратить самоубийства. Сложность остается в том, что в стране катастрофически не хватает таких специалистов. Многие пациенты сообщают о проблеме с доступностью бесплатной психологической помощи, которая встает особенно остро в отдаленных районах. Попасть даже к частным психологам становиться все сложнее. Ожидая психологической помощи, люди теряют шанс быть вовремя услышанными, а значит избежать самоубийства.
Из 6000 попыток самоубийства, около 500 заканчиваются смертью. Для сравнения: ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях в стране погибает около 230 человек и около 150 человек были убиты в терактах и перестрелках.
Ранее Курсор писал, что Германия и Израиль подпишут декларацию о сотрудничестве в сфере здравоохранения.