В Израиле растет количество самоубийств: обнародованы данные статистики

Из шести тысяч попыток самоубийств около пятисот человек выполняют свои намерения, оказавшись лишенными своевременной психологической помощи, такие данные опубликовал минздрав.

Ежегодно шесть тысяч израильтян пытаются покончить жизнь самоубийством.

Такие данные опубликовали detaly.

Исследование, проведенное на основании наблюдений психологов, работающих с молодежью, показали, что 88 процентов подростков сообщали о беспокойстве, 30 процентов испытывали отставание в развитии, а 90 процентов сообщили о проблемах в общении с другими людьми.

Более трети пациентов испытывали различные виды расстройств пищевого поведения, четверть сообщили о посттравматическом стрессовом расстройстве. При этом 53 процента тех, кто обращается к специалистам в области психического здоровья, задумываются о самоубийстве.

Разные психических расстройства, например депрессия, биполярное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство и шизофрения, вызывают склонность к самоубийствам. Также этому способствует насилие в семье, травля в школах и другие стрессовые ситуации.

Министерство здравоохранения считает, что лечение у психологов должно снизить уровень суицидальных настроений и предотвратить самоубийства. Сложность остается в том, что в стране катастрофически не хватает таких специалистов. Многие пациенты сообщают о проблеме с доступностью бесплатной психологической помощи, которая встает особенно остро в отдаленных районах. Попасть даже к частным психологам становиться все сложнее. Ожидая психологической помощи, люди теряют шанс быть вовремя услышанными, а значит избежать самоубийства.

Из 6000 попыток самоубийства, около 500 заканчиваются смертью. Для сравнения: ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях в стране погибает около 230 человек и около 150 человек были убиты в терактах и перестрелках.

Ранее Курсор писал, что Германия и Израиль подпишут декларацию о сотрудничестве в сфере здравоохранения.