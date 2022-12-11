В Израиле растет количество тяжелобольных коронавирусом

В Минздраве рассказали, что за последние 24 часа в Израиле провели 4598 проверок на COVID-19, в рамках чего положительные реакции составили 17,92%. Всего было обнаружено 824 новых инфицированных.

Таким образом, с начала пандемии было инфицировано 4 735 575 человек. Сейчас количество активных инфицированных снизилось. В пятницу, 9 декабря, было 13 021, а в воскресенье, 11 декабря, – 11 226.

Зафиксировано прекращение падения коэффициента инфицирования R (среднее число людей, которых успевает заразить один инфицированный, пока его не изолировали). Он остановился на значении меньшем 1-0,99. Следует отметить, что при R меньше 1,0 эпидемия затухает.

Помимо этого продолжается увеличиваться число тяжелобольных, которое резко увеличилось в конце прошлой неделе. В четверг, 8 декабря, этот показатель составлял 134, в пятницу, 9 декабря, – 1260, а 11 декабря, в воскресенье – 178, что стало рекордом последней волны.

Касаемо темпом вакцинирования: по состоянию на сегодня число получивших хотя бы одну дозу вакцины — 6 720 592 человека, две дозы — 6 156 824, три дозы – 4 512 187, четыре дозы – 845 850 человек. Число привившихся специальной вакциной против штамма «омикрон» — 316 574 человека.

Отметим, что недавно Минздрав призвал израильтян к принятию мер для защиты себя и окружающих, что обусловлено грядущими праздниками в сочетании с холодной и дождливой зимой, распространением штамма Омикрон и гриппа. Глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и профессор Салман Зарка утверждает, что все, подвергающиеся риску осложнений, должны привиться новой вакциной Omicron в своем фонде здравоохранения (необходима предварительная запись). Подробнее об этом читайте в нашем материале.

«Курсор» сообщал, что ученые выяснили возможную причину тяжелой формы COVID-19.