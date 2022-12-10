Ученые выяснили возможную причину тяжелой формы COVID-19

Группа исследователей, работающих в Гарвардской медицинской школе, обнаружила доказательства того, что пациенты, перенесшие тяжелые инфекции COVID-19, могут испытывать симптомы старения в частях своего мозга. В своей статье, опубликованной в журнале Nature Aging, Мария Маврикаки, ​​Джонатан Ли, Исаак Соломон и Фрэнк Слэк описывают свой анализ мозговой ткани умерших пациентов и то, что они узнали.

В этой новой работе, прочитав отчеты, в которых предполагалось, что у некоторых людей с серьезными симптомами наблюдалось снижение когнитивных функций, ученые более внимательно изучили мозг людей, умерших от серьезных инфекций COVID-19.

Работа включала сбор образцов мозговой ткани из коры 21 человека, умерших от инфекции COVID-19. Затем они сравнили эти образцы с образцами 22 других людей, которые умерли, но никогда не болели COVID-19. Они также сравнили их с другой контрольной группой людей, которые никогда не болели COVID-19, но умерли по другим причинам после того, как им надели респиратор — вмешательство, которое, как известно, вызывает негативные побочные эффекты.

В своем сравнении исследователи обнаружили, что признаки активации генов в мозге, связанных с воспалением, чаще встречались у людей, умерших от инфекции COVID-19, чем в любой из двух других групп. Они также обнаружили, что гены, связанные с познанием и формированием связей между клетками мозга, были менее активны.

Ученые также сравнили образцы мозга пациентов с COVID-19, взятые у другой группы людей, умерших по другим причинам, некоторые из которых были относительно молоды, а некоторым было больше 71 года. Они обнаружили сходство между изменением активности генов в пациентов с COVID-19 и лиц старше 71 года.

Ученые заявили, что их работа — лишь первый шаг к установлению четкой связи между инфекциями COVID-19 и преждевременным старением мозга, и отмечают, что они и другие уже работают над дополнительными исследованиями. Они также отмечают, что воспалительные изменения в головном мозге могли быть вызваны воспалением, вызванным инфекцией , а не самим вирусом.

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