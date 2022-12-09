Новая волна COVID-19 и грипп: Зарка призывает израильтян быть ответственными

В связи с предстоящими праздникамми и в сочетании с холодной и дождливой зимой, распространением штамма Омикрон и гриппа, Минздрав призывает общественность принять меры для защиты себя и окружающих.

Профессор Салман Зарка, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, заявил, что каждый, кто подвергается риску осложнений, должен получить новую вакцину Omicron в своем фонде здравоохранения (необходима предварительная запись). Только 360 000 израильтян, большинство из которых старше 65 лет или с хроническими заболеваниями в возрасте от 12 лет и старше, уже сделали прививку, которая защищает от серьезных заболеваний и госпитализации. Люди, которые были инфицированы более трех месяцев назад, также могут пройти вакцинацию.

По словам Зарка, перед встречей с членами семьи из группы высокого риска люди должны пройти тест на антиген, чтобы убедиться, что они сами не заразят других. Также следует носить маску в людных местах, таких как самолеты, поезда, автобусы, в супермаркетах, синагогах и других местах, где люди собираются близко друг к другу.

«Мы имеем дело с COVID-19 уже три года, и мы знаем, как справиться с ним и жить с ним. Мы не намерены ограничивать торжества, все должны проявить личную ответственность, чтобы защитить себя и других», — сказал Зарка.

По последней статистике Минздрава, 12 868 человек прошли тестирование и оказались зараженными, но это не реальная цифра, так как мало кто идет на обследование в больничные кассы.

В больницах находятся 134 человека в тяжелом состоянии, 30 в критическом состоянии. По словам Зарки , только 3% госпитализированных с серьезными осложнениями получили новую прививку Omicron. В общей сложности 22 израильтянина умерли от осложнений COVID-19 на этой неделе, что составляет 11 905 человек с начала пандемии.

На вопрос, если число пациентов в больницах значительно возрастет, медицинским центрам придется сократить несрочные случаи, Зарка отвечает утвердительно, добавляя, что системе здравоохранения в целом «нужно больше ресурсов, больше больничных коек и больше медицинского персонала.

Ранее Курсор писал, что Минздрав рекомендует вводить в стране ограничения из-за роста COVID-19. В стране наблюдается увеличение количества пациентов с коронавирусом.

Курсор сообщал, что по сравнению с предыдущей неделей, в Израиле увеличилось примерно на 30 процентов число людей, госпитализированных с РСВ.

Наша редакция писала, что Минздрав заявил о резком росте госпитализаций с гриппом. Минздрав призывает население вакцинироваться от гриппа, особенно мужчин и женщин от 65 лет и старше, а также людей из групп риска.