В Израиле растет статистика случаев домашнего насилия

За год 3432 обращения поступили от женщин, 1266 от детей и 184 от мужчин.

Министерство социального обеспечения опубликовало статистические данные, согласно которым, в Израиле в течение года увеличилось количество сообщений о случаях домашнего насилия.

Об этом сообщает издание News.walla.

За десять месяцев 2022 года количество жалоб в колл-центр выросло на 3,6 процента, по сравнению с показателями прошлого года, и на 11,14 процента увеличилось количество обращений израильтян в центры помощи жертвам домашнего насилия. На горячую линию министерства социального обеспечения за этот период поступило около 5 712 сообщений.

Примерно 3 432 случая касались насилия в отношении женщин со стороны их супругов, 184 случая касались насилия в отношении мужчин со стороны их жен и 1 266 случаев касались насилия в отношении детей в семье.

Также, согласно данным, с января 2022 года и по сегодняшний день около 679 прибыли в приюты для женщин, пострадавших от насилия, что на 8 процентов ниже, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Министр социального обеспечения Меир Коэн отметил, что в стране делают все возможное, чтобы расширить помощь лицам, которые пострадали от насилия.

«Курсор» писал ранее, что в Израиле около 600 тысяч детей подвергаются домашнему насилию. Такими являются данные отчета Международной женской сионистской организации ВИЦО.

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