Мальчик-инвалид пострадал от детского насилия в Петах-Тикве

Жестокие подростки из Петах-Тиквы избили безо всякой причины мальчика-инвалида. Теперь он проходит лечение в больнице, а полиция проводит расследование происшествия.

15-летний мальчик с особыми потребностями слушал музыку в сквере города Петах-Тиква, когда его начала дразнить толпа подростков. Парни повалили его на землю и накинулись с кулаками, а девочки смотрели со стороны и фотографировали, когда он «умолял сохранить ему жизнь».

Полиция начала расследование и уже задержала одного из подозреваемых, которого пока отпустили на ограничительных условиях.

«Мой сын — интровертный, умственно отсталый ребенок, он приехал на каникулы из интерната и сидел у входа в садик, слушая музыку по телефону». Внезапно, как рассказал отец пострадавшего ребенка, к его сыну подошли четверо мальчиков и две девочки, которые дразнили его и высмеивали его музыку.

Перед входом в сквер в Петах-Тикве без видимой причины они напали на 15-летнего мальчика. «Они пинали и били его кулаками, а он умолял сохранить ему жизнь, — сказал отец. — Теперь ребенок боится выйти из дома».

По словам отца, раненый и истекающий кровью мальчик успел добраться до дома, где рассказал, что произошло. «Я поехал со старшим сыном на место нападения, и мы заметили группу подростков, которые сразу сели на велосипеды и скрылись с места. Но мой сын узнал одного из них», — рассказал мужчина.

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