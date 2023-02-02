Израильский стартап разработал первого робота с ИИ для сбора помидоров

«Идея заключалась в том, чтобы помочь фермерам решить проблему нехватки рабочей силы, поскольку все больше и больше молодых людей ищут более профессии, где им не нужно использовать руки или спину», — сказал Нир.

По его словам, он использовал возможности искусственного интеллекта для разработки платформы, предназначенной для работы в тепличных условиях.

«В отличие от других роботизированных или промышленных приложений, которые характеризуются более повторяющимися задачами, в сельском хозяйстве каждое растение немного отличается. Поэтому мы придумали решение, основанное на возможностях ИИ, чтобы смотреть на растения, понимать структуру, окружающую среду, как измерять спелость и как решить, созрело ли оно», — сказал Нир.

Отмечается, что робот имеет два манипулятора для одновременной уборки помидоров с обеих сторон ряда в высокотехнологичных теплицах. Автономное управляемое транспортное средство оснащено технологией сенсорного зрения 3G на базе искусственного интеллекта, которая создает карту растения и его урожая.

Усовершенствованная система технического зрения обнаруживает созревшие для сбора помидоры и направляет манипулятор к нужному месту, срезает и захватывает томатные ветки за один раз и помещает плоды на конвейерную ленту, прежде чем сбросить их в бортовые контейнеры для овощей, работая со скоростью 16 секунд.

Роботизированный манипулятор убирает препятствия или скрытые стебли, не нанося вреда ветвям или растениям. Как только беспилотный робот достигает конца ряда, он останавливается и возвращается к началу ряда, снимая свой прицеп и отправляя его на склад.

На данный момент робот для сбора помидоров используется в двух тепличных хозяйствах в Нидерландах. В Израиле робот будет впервые представлен в этом месяце на конференции по сельскому хозяйству.

«Курсор» писал ранее, что специалисты из университета в Тель-Авиве разработали робота, который умеет различать несколько запахов с чувствительностью в 10 тысяч раз большей, чем у специализированной электроники.