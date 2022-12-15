В Израиле резко подорожала страховка автомобилей

С начала 2022 года в Израиле обязательная страховка «хова» вместе с полной страховкой «макиф» подорожали на 23 процента, по сравнению с ноябрем прошлого года.

Такие данные предоставило страховое агентство Wobi.

Среди основных причин подорожания полисов компании называют увеличение количества автомобильных аварий, а также рост стоимости запасных частей, поскольку из-за войны в Украине и пандемии коронавируса цепочка поставок была нарушена. В связи с этим страховые компании уже несколько кварталов несут тяжелые убытки. Соответственно возросло и число краж автомобилей, разбираемых потом на подорожавшие запчасти.

У израильских водителей, которые заинтересованы в страховом полисе, особо нет выхода. Можно попробовать поторговаться со страховым агентом или же найти компанию, которая предложит более комфортные условия.

«Курсор» писал ранее, что в ноябре 2022 года в Израиле подскочил импорт транспортных средств. В течение месяца было ввезено 28 тысяч автомобилей, что на 10 процентов больше, по сравнению с аналогичным показателем 2021 года.

Еще мы писали, что согласно отчету израильской организации импортеров автомобилей, самой продаваемой машиной в нашей стране с начала года стал Hyundai. За 11 месяцев было продано 42 327 автомобилей этой марки, хотя этот показатель ниже, по сравнению с 2021 годом.