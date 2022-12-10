В Израиле резко подскочил импорт автомобилей

С начала текущего года в страну ввезли почти 243 тысячи автомобилей.

В ноябре 2022 года в Израиле подскочил импорт транспортных средств. В течение месяца было ввезено 28 тысяч автомобилей, что на 10 процентов больше, по сравнению с аналогичным показателем 2021 года.

Такие данные предоставило Налоговое управление.

Это объясняется, в первую очередь тем, что все больше израильтян захотели приобрести машину до обновления формулы «зеленого налога», которое ожидается в 2023 году, а также до повышения налогов на приобретение электромобилей.

Согласно данным, всего с начала года в Израиль было импортировано почти 243 тысячи автомобилей, что на 5 процентов больше, по сравнению с 2021 годом.

«Курсор» писал ранее, что согласно отчету израильской организации импортеров автомобилей, самой продаваемой машиной в нашей стране с начала года стал Hyundai. За 11 месяцев было продано 42 327 автомобилей этой марки.

Еще мы писали, что компания Car East, занимающаяся импортом марки MG, зарегистрировала в Израиле первый китайский электромобиль MG4. Он способен проехать около 450 километров на одной зарядке в своей топовой версии.

Напомним, что в начале следующего года израильских водителей ожидает повышение стоимости регистрационного сбора на автомобили определенных классов.