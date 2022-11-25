В Израиле снова подорожает электроэнергия

Управление коммунальных служб Израиля объявило, что тарифы на электроэнергию в Израиле вырастут на 8,2% в январе.

Предполагается, что тарифы на электроэнергию будут пересматриваться ежегодно, но в этом году тариф был повышен дважды, на 5,7% в январе и на 8,6% в августе, поскольку в этом году цены на уголь на мировых рынках удвоились, а шекель ослаб. 25% электроэнергии Израиля производится из угля.

При этом в Израиле цена на электроэнергию влияет на всю экономику. Тарифы на воду должны вырасти на 3,5% в январе следующего года. Поскольку электричество является самой большой статьей расходов при производстве воды, можно ожидать, что цены на воду вырастут еще более резко в течение 2023 года.

Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал во время своей предвыборной кампании заморозить цены на электроэнергию, воду, топливо и муниципальные налоги и субсидировать их из профицита бюджета Израиля. Но у него мало возможностей для маневра, кроме давления на различные органы власти с целью умерить повышение, как это делало предыдущее правительство.

Ранее Курсор писал, что с января в Израиле может подорожать вода. Причина повышения тарифа – резкий рост цен на электроэнергию и потребительских цен.

Как сообщал Курсор, Управление электроэнергетики предупредило, что производство электроэнергии подорожало на 14% с момента последнего обновления тарифов, что вызовет повышение цен на электричество.

Еще мы писали, что цена потребительской корзины в Израиле по сравнению с 2021 годом выросла на 6%. При этом разница в цене между самой дешевой и самой дорогой сетями составляет 17%.

Напомним, что экс-министр экономики и депутат от «Ликуда» заявил, что в Израиле нужно принять чрезвычайный план для остановки роста цен и снижения стоимости жизни.