В Израиле с 10 февраля отменяется «фиолетовый стандарт» в торговых центрах

Правительство приняло решение отменить «фиолетовый стандарт» в израильских торговых центрах с 10 февраля. В первую очередь это означает, что в ТЦ больше не будет никаких ограничений по количеству посетителей.

Также стало известно, что карантин для вернувшихся из-за рубежа пока что продлен до 9 марта. Кроме того, продлено разрешение на использование технологических средств для контроля за соблюдением карантина.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «9 канал Израиль».

После 10 февраля будут действовать следующие ограничения — карантин для вернувшихся из-за рубежа и «зеленый стандарт» на мероприятиях «с высоким риском», то есть на банкетах и вечеринках.

«Зеленый стандарт» в торговых центрах, ресторанах, спортивных залах и других местах отдыха и досуга был упразднен: теперь статус вакцинации не проверяют практически нигде.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что кабинет министров утвердил план подготовки к масштабным лесным пожарам на сумму 155 млн шекелей.

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