В ЦАХАЛе рассказали, почему военный аэростат упал на территории сектора Газа

Аэростат упал вчера, 17 июня, на территории анклава. Палестинские источники утверждают, что боевикам ХАМАСа удалось захватить аппарат вместе с оборудованием.

Согласно предварительному расследованию ЦАХАЛа, аэростат упал из-за неисправности троса. Так, военные раскритиковали техническое обслуживание системы запуска. Они уверены, что падения можно было бы избежать, если бы аппарат обслуживали так, как надо.

Отметим, что расследование падения аэростата на территорию сектора Газа ЦАХАЛ начал 18 июня. Аппарат попал в руки террористов, однако опасений того, что боевики получили важную информацию об израильских войсках, нет. Хотя СМИ, которые связывают с ХАМАСом и утверждают, что вместе с аппаратом террористы заполучили и шесть видеокамер и другое ценное оборудование.

В Армии обороны Израиля отметили, что воздушный шар «улетел из-за усталости материала троса».

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что сотрудник гуманитарной организации в Газе осужден за перевод средств ХАМАСу. Израильский суд признал виновным Мохаммада аль-Халаби, сотрудника гуманитарной организации из Газы, обвиняемого в переводе средств террористической группировке ХАМАС.

Кроме того, Курсор писал, что между сторонниками ХАМАСа и палестинцами произошли столкновения.

Еще напомним, что ZOA похвалила администрацию Байдена за введение санкций против чиновников ХАМАС.