В Израиле скорбят из-за смерти раввина Шалома Коэна

В Иерусалиме умер духовный руководитель партии ШАС раввин Шалом Коэн. Раввин скончался в ночь на воскресенье в возрасте 91 года.

Министр транспорта Мейрав Михаэли, возглавляющая Аводу, отреагировала на кончину раввина Шалома Коэна, председателя Совета мудрецов Торы ШАС.

«Смерть Хахама Шалома Коэна — большая потеря для сообщества, которое смотрело на раввина как на лидера, проводника и галахического авторитета. Мои соболезнования семье в это трудное время и многим людям, которые скорбят о его утрате. Да будет память благословением», — сказала Михаэли.

Бывший министр по делам религии Матан Кахана (Национальное единство) сказал: «Мне было очень больно слышать сегодня утром о кончине президента Совета мудрецов Торы, великого Хахама Шалома Коэна. Рабби Коэн был одним из величайших мудрецов Торы в наше поколение».

Главный ашкеназский раввин Давид Лау сказал: «Вместе со всем народом Израиля, на Земле Израиля и в диаспоре, мы плачем от боли и шока в связи с кончиной президента Совета мудрецов Торы Пората Йосефа, декана ешивы, раввине Шаломе Коэне».

«Народ Израиля потерял великого человека, чья Тора, молитвы и благословения стояли за всем Израилем в течение десятков лет. Горе нам, кораблю, который потерял своего капитана», — добавил он.

Главный сефардский раввин Ицхак Йосеф сказал: «Вместе со всем народом Израиля мы скорбим и сокрушаемы до глубины души из-за кончины нашего учителя и раввина, мудреца в Израиле, декана ешивы и праведника, сына праведник, человек истины с великим характером, лидер поколения, декан ешивы Порат Йосеф и председатель Совета мудрецов Торы Хахам Шалом Коэн, да будет благословенна его память, который вел нас десятки лет».

«Ради чести Торы каждый человек обязан прийти и принять участие в похоронах нашего раввина, который обучал Торе массы, воспитал поколения мудрецов Торы, вернул славу древних и восстановил иудаизм Сефарада из праха», — сказал он.

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