В Израиле восстановят вступительные экзамены по гуманитарным специальностям

По словам нового министра образования Йоава Киша, Министерство образования восстановит экзамены на аттестат зрелости по гуманитарным наукам, которые были отменены в результате реформы бывшей министра образования Ифата Шаша-Битона.

Согласно решению, учащиеся 10-х классов в этом году начнут обучение и тестирование в формате, аналогичном учащимся 11-х классов в этом году, включая как минимум один внешний тест по гуманитарному предмету и другие внутренние тесты по гуманитарным предметам. Онлайн-задания и тесты, которые учащиеся 10-го класса выполняли в рамках реформы, будут служить частью оценки за внутреннее тестирование. Учащиеся также продолжат учиться и сдавать тесты на багрут по родному языку, английскому языку, математике и внеклассным занятиям.

Киш поручил профессиональным командам министерства сформулировать новую альтернативу формату тестирования в гуманитарных науках. Новый формат будет представлен к концу марта.

«Гуманитарные предметы, Библия и история являются важной частью формирования личностного и национального характера ученика, мы вернем им статус и место, которого они заслуживают. Новое решение в первую очередь позволит восстановить стабильность и преемственность в школах и этих предметах. В эти дни профессионалы в министерстве начнут обсуждение, чтобы сформулировать новую альтернативу, которая выйдет со всеми соответствующими сторонами и представляться публике в установленном порядке», — сказал Киш.

Шаша-Битон раскритиковала это решение, заявив, что «Киш только неделю назад узнал, что он министр образования, а сегодня уже рушит, громит, разрушает».

Она добавила, что «система образования находится на пути, который выведет ее из кризиса, в котором она находилась в последние годы, благодаря профессиональным реформам, которые мы провели в рамках реформы по обновлению обучения, укрепившей гуманитарные профессии. Теперь Киш хочет захватить систему образования и продать будущее наших детей только для того, чтобы быть против, скорее делать, быть наоборот».

Национальное руководство родителей приветствовало решение Киша, заявив, что оно присоединится к комитету, который рассмотрит изменения в системе образования.

«Самое главное, что мы не возвращаемся к исторической и неактуальной схеме 11 аттестатов, а смотрим вперед», — сказали они.

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