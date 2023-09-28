В Израиле снизился уровень чистоты пляжей - статистика

Специалисты назвали города, в которых самые чистые пляжи.

Согласно данным индекса чистоты пляжей, выпущенного министерством охраны окружающей среды, в первой половине сентября только 71,2 процента открытых пляжей в Израиле были классифицированы как очень чистые или чистые.

Об этом пишет "Детали".

Этот показатель представляет собой снижение по сравнению с прошлым годом, когда было зафиксировано 90 процентов чистых пляжей.

Самые чистые пляжи можно найти в Нетании и Бат-Яме. Пляжи с умеренным уровнем чистоты расположены в Хайфе, Тират-Кармеле, Герцлии, Ашкелоне, а также в региональных советах Мате-Ашер и Эмек-Хефер.

"Снижение уровня чистоты открытых пляжей подчеркивает необходимость дальнейших усилий. Несмотря на проводимые работы по уборке, на пляжи продолжают поступать большие объемы одноразовых пластиковых материалов. Мы будем продолжать сотрудничать с прибрежными муниципалитетами и проводить профилактические мероприятия, чтобы предотвратить попадание пластиковых отходов на пляжи", - говорится в заявлении представительства министерства охраны окружающей среды.

Накануне в министерстве здравоохранения Израиля опубликовали предупреждение к общественности и назвали три пляжа, где сейчас купаться крайне не рекомендуется. Так, все пляжи находятся в Нетании - это пляж в Кирьят-Цанз (с раздельным купанием для мужчин и женщин), пляж Герцль и пляж Амфи.