В Израиле со следующего года повысят регистрационный сбор на автомобили

В начале следующего года израильских водителей ожидает повышение стоимости регистрационного сбора на автомобили определенных классов. Цена может вырасти на несколько десятков шекелей.

Об этом сообщает издание Calcalist.

Для машин, стоимость которых не превышает 106 тысяч шекелей и они находятся в эксплуатации не более трех лет, с января 2023 года сбор составит 1102 шекеля (против 1096 шекелей на данный момент). За автомобили не старше 4-6 лет придется заплатить сбор в размере 965 шекелей (против 959 на сегодня). Для машин, цена которых находится в диапазоне 150-170 тысяч шекелей не старше трех лет, регистрационный сбор составит 2016 шекелей (против 2004 на сегодня).

Отмечается, что основное подорожание коснется владельцев автомобилей бизнес и представительного класса. Стоимость сбора для машины, цена которой более 314 тысяч шекелей не старше 3 лет, будет составлять с января 4671 шекель (вместе 4643 сейчас).

Эксперты отмечают, что в стране действует единый тариф для всех машин дороже 314 тысяч шекелей. То есть, владельцы Ford и Ferrari будут платить одну и ту же сумму налога. Как правило, в Израиле регистрационный сбор индексируется один раз в год.

«Курсор» писал ранее, что израильская компания «Кальмобиль», которая является официальным импортером автомобилей в Израиль, выплатит владельцам трех марок авто компенсации.

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