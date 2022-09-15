В Израиле собираются запустить Советский полицейский патруль

Таким образом, планируется создать подразделения Советского полицейского патруля в шести региональных советах. Первое подразделение появится в региональном совете Маале-Йосеф.

Об этом пишут «Детали».

В каждую патрульную группу будут входить семь сотрудников пограничной полиции и четверо инспекторов от регионального совета. Ожидается, что функционирование этих подразделений обеспечит оптимальное реагирование на различные правонарушения и укрепит чувство безопасности у жителей.

«Подразделение патрулирования позволит нам бороться с преступлениями, связанными с мусором, с сельскохозяйственными преступлениями, поддерживать общественный порядок и охранять открытые пространства. Создание патруля при участии совета позволяет нам адаптировать правоприменение и патрулирование к местным проблемам и повысить личную безопасность наших жителей», — отметили в региональном совете Маале-Йосеф.

Ранее «Курсор» писал о том, что израильская полиция перестанет выезжать на вызовы о кражах. Новые правила призваны снизить нагрузку на патрульную службу, но «без ущерба для и личной безопасности гражданина».

Также мы сообщали, что отставные полицейские обиделись на генинспектора полиции. Все потому что потому что полученный ими праздничный подарок в размере 150 шекелей не соответствует подарку для действующих полицейских.