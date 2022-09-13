Это расстраивает: отставные полицейские обиделись на генинспектора полиции

Отставные полицейские начали акцию протеста, потому что полученный ими праздничный подарок в размере 150 шекелей не соответствует подарку для действующих полицейских, размер которого составил 400 шекелей.

В группе отставных правоохранителей начали распространять личный телефонный номер генинспектора полиции Коби Шабтая, принявшего это решение. Некоторые из протестующих пенсионеров перевели 150 шекелей на счет Шабтая, используя Bit и другие платежные приложения.

Об этом сообщает издание Walla.

«Полицейские-пенсионеры ежегодно получают 400 шекелей из фонда социального обеспечения, не связанного с полицией, в рамках компенсации по соглашению о зарплате от 2012 года, и еще 400-450 шекелей от полиции. Почему-то на этот раз генинспектор решил обделить пенсионеров и дать им всего 150 шекелей. Он должен отстаивать наши интересы, но этого не происходит, и это расстраивает», – прокомментировал эту ситуацию представитель сообщества отставных полицейских Офер Ашкури.

Полиция уже прокомментировала эту акцию протеста и заявила, что отправленные пенсионерам 150 шекелей являются не единственным подобным подарком. Там утверждают, что на Песах бывшие правоохранители получили 600 шекелей, в июне – 475 шекелей, всего же получается 1200 шекелей в год.

«Это протест, лишенный содержания, призванный нанести удар по генеральному инспектору по личным мотивам и ничего больше», – добавили в полиции.

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