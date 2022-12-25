В Израиле создадут службу поддержки для жертв преступлений

Планируется открыть call-центр, сотрудники которого буду информировать потерпевших о ходе расследования, а также улучшить работу платформы «Прокуратора онлайн».

Прокуратура при содействии министерства юстиции создает специальную группу, которая будет оказывать социальную и информационную поддержку жертвам преступлений.

Об этом сообщает портал Детали.

Согласно сообщению, планируется открыть call-центр, сотрудники которого буду информировать потерпевших о ходе расследования.

Государственный прокурор Амит Айсман и генеральный директор министерства юстиции Эран Давиди сообщили, что их ведомства набирают социальных работников в службу поддержки. Такой отдел создается впервые и в нем будут работать специалисты в области права и социальные работники, прошедшие специальную подготовку.

Также отмечается, что решение о создании такой службы было принято после рекомендаций объединенной группы прокуратуры и минюста. Она была создана для разработки мер по укреплению связей с общественностью и для сопровождения лиц, пострадавших от противоправных действий.

Кроме того было рекомендовано улучшить работу платформы «Прокуратора онлайн», а также упорядочить и усовершенствовать процесс передачи дел из полиции в прокуратуру.

Сотрудники создаваемого отдела будут связываться с потерпевшими и информировать их о ключевых этапах уголовного процесса с момента поступления дела в прокуратуру и до вынесения приговора. Среди прочего, новая служба будет нести ответственность за предоставление информации о планируемых стадиях и сроках разбирательства.

В обязанности сотрудников нового отдела будет входить и оказания помощи при заполнении документов онлайн и предоставление разъяснений относительно способов связи с прокуратурой.

Как сообщал Курсор, в июле прокуратура предъявила обвинение пяти гражданам, мешавшим прокладке трамвайных путей. В обвинительном заключении говорилось, что двое из обвиняемых, держа в руках талит и тфилин, уселись в яме на самом объекте, чтобы воспрепятствовать проведению работ.

Ранее редакция Курсора сообщала, что арестован один из самых опасных сексуальных преступников Израиля.