Прокуратура предъявила обвинение пяти гражданам, мешавшим прокладке трамвайных путей

В начале июля мэрия города объявила, что для проведения строительных работ закроет перекресток Бар-Илан, находящийся в одном из ультраортодоксальных районов.

В прокуратуре предъявили обвинение пяти жителям Иерусалима и Бейт-Шемеша, которые мешали прокладке трамвайных путей на улице Бар-Илан. Около недели назад там прошли протесты, были зафиксированы столкновения с полицией.

Обвинительное заключения говорит, что двое из обвиняемых держа в руках талит и тфилин, уселись в яме на самом объекте, чтобы воспрепятствовать проведению работ.

В документах подозреваемые обвиняются в участие в беспорядках, незаконное проникновение с целью совершения правонарушений и других преступлениях.

Напомним, что некоторые евреи-харедим выступают против прокладки трамвайных путей через религиозные районы столицы. О начале строительных работ было объявлено еще в начале июля.

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