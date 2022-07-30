В Израиле создали места для наблюдения за метеорным потоком Персеиды

Израильтян приглашают собраться в одном из нескольких мест по всей стране, чтобы понаблюдать за метеорным потоком Персеиды в августе этого года.

Усилия по наблюдению за звездами, организованные Израильским космическим агентством и Обществом защиты природы в Израиле (SPNI), создали несколько мест, оборудованных телескопами и инструкциями каждый день метеоритного дождя, всего за 10 шекелей.

Это событие произойдет во время пика метеорного потока Персеиды, который продлится с 7 по 11 августа и будет проходить с 20:00 до полуночи.

Персеиды — самый популярный ежегодный метеорный поток. Начиная с середины июля, он длится до 1 сентября с пиком 12 или 13 августа, в зависимости от года. В то время как пик, как правило, является лучшим временем для наблюдения за Персеидами, в 2022 году полная луна будет видна всю ночь, а это означает, что метеоритный дождь в этом году будет труднее увидеть. Однако пик Персеид поднимается постепенно, поэтому наблюдение за ливнем за неделю до этого должно обеспечить хороший обзор.

Метеоры, наблюдаемые в Персеидах, на самом деле являются частицами, выпущенными кометой 109P/Свифта-Туттля, которая каждый год возвращается внутрь Солнечной системы. Частицы разноцветные и оставляют стойкие шлейфы, что делает его самым известным и любимым метеорным потоком в Северном полушарии.

Лучшее время для наблюдения за Персеидами — середина ночи и незадолго до рассвета. Увидеть эти метеоры может быть сложно в зависимости от года, так как лунный свет может мешать. Прошлый год был особенно удачным для наблюдения за Персеидами, особенно из кратера Мицпе-Рамон на юге Израиля. Это всегда популярное место в Израиле для наблюдения за звездами из-за очень небольшого светового загрязнения, позволяющего ночному небу быть заполненным яркими звездами.

Тем не менее, есть и другие места, которые могут быть хороши для наблюдения за метеоритными дождями: Израильское космическое агентство и SPNI настраивают места от Голанских высот до Ашдода, Арада и даже Эйлата.

В этих местах также будут установлены телескопы, с помощью которых публика сможет также наблюдать за созвездиями и другими известными небесными телами, с заметной целью увидеть Сатурн, Юпитер и спутники Юпитера.

Цель этих усилий — облегчить израильтянам наблюдение за звездами летом, оставаясь при этом относительно близко к крупным населенным пунктам.

«В этом году лунный свет будет мешать наблюдать прибытие Персеид, но это не мешает нам продолжать делать область астрономии доступной для широкой публики. Мероприятия этого года впервые пройдут по всей стране», — говорится в заявлении Шелли Рон Адиб из Израильского космического агентства.

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