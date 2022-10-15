В Израиле создали технологию, помогающую фермерам экономить воду

Эксперты отметили, что данная технология имеет огромную ценность, особенно в наше время изменения климата и нехватки воды.

Израильская компания SupPlant, занимающаяся сельскохозяйственными технологиями, создала инновационную систему полива, которая позволит фермерам экономить воду.

Об этом сообщает издание Jpost.

Речь идет о системе Plant-Sensing, в которой используется усовершенствованный алгоритм, анализирующий оперативные данные от растений, почвы и метеорологических датчиков. Он преобразовывает их в рекомендации по ирригации и практические выводы.

Гендиректор компании Ори Бен Нера отметил, что глобальное потепление несет экстремальные последствия для всего мира. Однако еще большее влияние оно оказывает на сельское хозяйство и фермеров. Экстремальные погодные явления, такие как периоды сильной засухи, приводят к острой нехватке продовольствия.

SupPlant решает эту проблему уникальным и простым способом. С ее помощью фермеры будут принимать решения, основываясь на состоянии растений, а не на погоде. То есть, технология будет рекомендовать фермерам, когда и сколько нужно поливать растение.

«Курсор» писал ранее, что индустрия климатических технологий в Израиле продолжает развиваться. В прошлом году стало больше компаний, которые специализируются в этой области, а также привлеченных ими финансов.

Еще мы писали, что Иерусалимская компания Erel Margalit Venture Partners открыла центр климатических технологий в Нью-Йорке.