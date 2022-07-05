Источник: в Израиле умер Слава Рабинович

Появилась информация, что российский и американский инвестиционный финансист, экономический и политический аналитик, интернет-журналист и публицист умер. Правда, сведения пока не подтверждены.

В социальных сетях начала распространяться информация о том, что умер Слава Рабинович.

Об этом сообщила израильский журналист Надежда Кеворкова в социальной сети Twitter.

«В Израиле умер Слава Рабинович. 28 февраля 2015 он сказал, что Немцова заказал и убил Путин, а никакие не кадыровцы. Он был соседом с Немцовым. Поразился, когда табличку повесили не на тот дом. Осенью его сбила машина, долго лежал в больнице с тяжёлыми переломами», — написала она.

Также она сообщила, что ей позвонили и рассказали о случившемся. Ее сообщению уже семь часов, однако оно пока не подтвердилось.

В Израиле умер Слава Рабинович. 28 февраля 2015 он сказал, что Немцова заказал и убил Путин, а никакие не кадыровцы.

Он был соседом с Немцовым. Поразился, когда табличку повесили не на тот дом.

Осенью его сбила машина, долго лежал в больнице с тяжёлыми переломами — Nadezhda Kevorkova (@KevorkovaNadia) July 5, 2022

Однако один из пользователей оставил изображение комментария Марии Гордиенко, в котором говорится, что пятью днями ранее со Славой было все в порядке.

Примечательно также то, что в его аккаунт в Skype 5 дней кто-то заходил. Правда, были ли это сам Рабинович — неизвестно. Напомним, что еще в сентябре 2021 года в Рош-Пинне на него наехал автомобиль, сильно травмировав колено. С тех пор информации о нем никакой в соцсетях и медиа не появлялось.

Слава Рабинович получил гражданской российской федерации и США. Он стал широко известен с 2007 года как экономический и политический аналитик, независимый публицист и блогер

«Курсор» попытался дозвониться Славе на его российский номер, однако ни по мобильной связи, ни в Телеграме, ни в Вотсапе никто на вызов не ответил.

Редакция «Курсора» будет внимательно следить за этой темой. Также мы надеемся, что это недоразумение и с Рабиновичем все в порядке.