В Израиле упали цены на фрукты и овощи

В Израиле за последний месяц индекс потребительских цен вырос на 0,4%, в результате чего инфляция достигла 4,4%. Согласно данным Центрального бюро статистики, больше всего стоимость упала на фрукты и овощи.

Об этом сообщает издание Time.news.

Отмечается, что продолжают снижаться цены на одежду и обувь (за последний месяц на 3,4%). Но самый большой спад пришелся на фрукты и овощи, стоимость которых упала не менее чем на 8,5%. Снижение особенно заметно на фоне соответствующего повышения в этом месяце цен на 0,4% на другие продукты питания.

В рамках индекса фруктов и овощей стоимость на свежие овощи снизилась на 4,9%, а свежие фрукты подешевели на 18,6%. Из фруктов особенно дешево начал стоить арбуз, абрикос, персик и виноград, а из овощей — баклажаны, кукуруза, помидоры, фасоль и лук.

Отмечается, что существенное снижение цен на фрукты и овощи происходит на фоне реформы в сельском хозяйстве.

Министр сельского хозяйства Одед Форер сказал, что данные индекса ясны и говорят сами за себя. Открытие рынка и снижение тарифов ведет к падению цен.

«Курсор» писал ранее, что в министерстве финансов и в министерстве сельского хозяйства Израиля приняли решение о том, что нужно отменить пошлины на ввоз в страну свежего мяса.