В Израиле упростили импорт важного детского товара

До сих пор ввозить товары можно было только те, что соответствуют израильским стандартам.

Во вторник, 15 ноября, министр экономики Орна Барбивай подписала указ, который позволит упростить импорт в страну одноразовых подгузников на основании общепринятых международных стандартов.

Об этом сообщает издание «Детали».

До подписания указа ввозить товары можно было только те, что соответствуют израильским стандартам. И подобный шаг действительно важен для сектора нашего потребительского рынка, поскольку товарооборот в стране составляет около полумиллиарда шекелей в год.

Но возможно это как-то связано с тем, что Гидрастут призвал бойкотировать продукцию компанию Kimberly-Clark, а она является основным поставщиком подгузников в Израиль. Две остальные — «Дипломат» и «Шестович», но их товары также призывают не покупать.

Министр экономики Орна Барбивай заявила, что рынок одноразовых подгузников в Израиле контролируется очень ограниченным количеством производителей и импортеров, а поэтому стоимость товаров высокая по сравнению с ценами в других странах. А одноразовые подгузники являются необходимым потребительским товаром, и молодые родители тратят на него значительную часть расходов.

В ведомстве отметили, что еще в марте 2022 года была введена упрощенная процедура декларирования импорта подгузников, а три месяца назад министерство представило на рассмотрение израильской общественности проект указа, в соответствии с которым для ввоза подгузников будет вполне достаточно европейского стандарта.

«Курсор» писал ранее, что в министерстве сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля отметили, что в целях сбалансирования цен, разрешили свободный импорт некоторых овощей.

Еще мы писали, что пчеловоды страны обеспокоены намерением министра сельского хозяйства Одеда Форера разрешить увеличение импорта меда в Израиль.