В Израиле упростили импорт важного детского товара

Во вторник, 15 ноября, министр экономики Орна Барбивай подписала указ, который позволит упростить импорт в страну одноразовых подгузников на основании общепринятых международных стандартов.
Об этом сообщает издание «Детали».
До подписания указа ввозить товары можно было только те, что соответствуют израильским стандартам. И подобный шаг действительно важен для сектора нашего потребительского рынка, поскольку товарооборот в стране составляет около полумиллиарда шекелей в год.
Но возможно это как-то связано с тем, что Гидрастут призвал бойкотировать продукцию компанию Kimberly-Clark, а она является основным поставщиком подгузников в Израиль. Две остальные — «Дипломат» и «Шестович», но их товары также призывают не покупать.
Министр экономики Орна Барбивай заявила, что рынок одноразовых подгузников в Израиле контролируется очень ограниченным количеством производителей и импортеров, а поэтому стоимость товаров высокая по сравнению с ценами в других странах. А одноразовые подгузники являются необходимым потребительским товаром, и молодые родители тратят на него значительную часть расходов.
В ведомстве отметили, что еще в марте 2022 года была введена упрощенная процедура декларирования импорта подгузников, а три месяца назад министерство представило на рассмотрение израильской общественности проект указа, в соответствии с которым для ввоза подгузников будет вполне достаточно европейского стандарта.
«Курсор» писал ранее, что в министерстве сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля отметили, что в целях сбалансирования цен, разрешили свободный импорт некоторых овощей.
Еще мы писали, что пчеловоды страны обеспокоены намерением министра сельского хозяйства Одеда Форера разрешить увеличение импорта меда в Израиль.