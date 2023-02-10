Смерть активиста ФАТХа: палестинцы готовят жалобу в Гаагу

Член ФАТХа был осужден на 12 лет за преступления против безопасности Израиля и «преднамеренное причинение смерти».

В тюрьме «Кциот» отбывал заключение член ФАТХа, а в пятницу, 10 февраля, он был найден мертвым.

Заключенный Ахмад Абу-Али, 48 летний житель Кфар-Ята, был осужден за преступления против безопасности Израиля и «преднамеренное причинение смерти» на 12 лет.

Срок уже отбытого заключения составил 11 лет. Озвученная причина смерти — резкое ухудшение состояния здоровья.

Пресс-секретарь организации, защищающей права палестинских заключенных в израильских тюрьмах, прокомментировал: «Израиль несет полную ответственность за медицинскую халатность, которая привела к смерти Ахмада Абу-Али. Мы призываем все правозащитные организации вмешаться и потребовать от Израиля прекратить систематические преступления против палестинцев. Мы также требуем от властей Палестинской автономии подать жалобу в международный уголовный суд в Гааге».

При этом в правозащитной организации не сообщили, от какой болезни страдал активист ФАТХа и какая допущена халатность.

Ранее Курсор писал, что Египет опасается эскалации между Израилем и ПА в Рамадан.

Также мы информировали, что посол Израиля обвинил ООН в ненависти к евреям. «Действовать нужно сейчас. Слова, не подкрепленные действиями, — пустые слова», — заявил Гилад Эрдан.

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