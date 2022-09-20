В Израиле возможно все: в сети показали неожиданных посетителей магазина

В израильских магазинах видели практически все, однако посещение семьей коз вызвало определенное удивление.

Об этом сообщил Телеграм-канал Медиа Архив Израиль.

Интересно, что только одна коза была на привязи, а две остальные «делали покупки» совершенно самостоятельно.

Продавец и посетители прореагировали, поэтому, вероятно, что эта группа появится еще не раз в супермаркете.

Ранее Курсор писал про рыжих коров в аэропорту Бен-Гурион: тысячи людей спешат увидеть подарок из Техаса. Коровы будут перемещены в Бейт-Шан, где будет создана единственная в своем роде племенная ферма, которая попытается разводить редкую породу рыжих коров.

Также Курсор информировал о том, что на ферме в бразильском муниципалитете Нова-Валенсия (штат Эспириту-Санту) появился на свет двухголовый теленок-мутант. Животное не может стоять на ногах и самостоятельно питаться. Владельцам приходится кормить его из бутылочки.

Напомним, сайт сообщал, что ученые создали «живые» синтетические клетки. Исследователи из Бристольского университета в Великобритании сделали большой шаг вперед в области синтетической биологии.

Ранее Курсор писал, что биологи создали эмбрион без мужчины и женщины. Синтетический эмбрион был создан без сперматозоида и яйцеклетки. По словам ученых, такая технология эффективна для лечения бесплодия.