В Израиле впервые прошла конференция, посвященная влиянию ИИ на здравоохранение

Больница Бейлинсон, один из крупнейших медицинских центров Израиля, на этой неделе провела конференцию «Дорожная карта медицинского ИИ».

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Известно, что это медзаведение уже давно находится в авангарде передовых методов лечения в медицине и телемедицине, ибо искусственный интеллект (дальше ‒ ИИ) и машинное обучение продолжают играть все более важную роль в здравоохранении. Больница созвала это мероприятие, чтобы собрать вместе лидеров мнений и определить влияние по здравоохранению.

Участниками первой подобной в Израиле конференции стали ведущие израильские врачи, академики, ученые и предприниматели, которые обсудили влияние ИИ на отрасль здравоохранения. Темы сессии были сосредоточены на том, как ИИ можно интегрировать в медицинскую практику, а также на потенциальных преимуществах и недостатках их совместной работы.

Презентации были посвящены тому, является ли интеграция ИИ и медицины дополнением или потенциальной угрозой для врачей и поставщиков медицинских услуг, и должна ли она заменить или улучшить работу врачей. Другие сосредоточились на юридических и этических последствиях использования ИИ и машинного обучения, а также на возможных проблемах ответственности.

Самое главное ‒ поддержка и усиление эмпатии, являющихся основой хорошей медицины. Сессии были сосредоточены на общих понятиях и специальных областях, таких как кардиология, неврология, онкология, офтальмология и медицинская визуализация.

Кульминацией дня стало мероприятие, на котором е врачи из Бейлинсона представили шесть инновационных инициатив, связанных с темой мероприятия, и соревновались в номинации «Лучшая инновация года».

«Мы приближаемся к поворотному моменту в медицине, поскольку ИИ и машинное обучение выходят на первый план, и медицинское сообщество должно обсудить их влияние и возможные последствия. Мероприятие этого года объединяет самые яркие умы из Израиля, и, основываясь на огромной поддержке, которую оно получило, мы надеемся, что оно станет ежегодным и что в следующем году мы сможем привлечь лидеров в этих областях из других стран», ‒ сказал директор кардиологического центра больницы Бейлинсон профессор Ран Корновски, который руководил конференцией.

Ранее «Курсор» сообщал, что ученые используют искусственный интеллект для управления квантовыми системами.