В Израиле впервые выступит всемирно известная группа Imagine Dragons: дата концерта и цены на билеты

Группа выпустила 6 альбомов, первые четыре из которых заняли как минимум второе место в Billboard 200.

Imagine Dragons впервые выступят в Израиле 29 августа 2023 года, сообщила американская группа в пятницу.

Концерт станет частью мирового турне Mercury, посвященного выходу нового альбома группы Mercury — Acts 1 & 2, и группа объявила, что к туру добавятся 9 новых концертов в нескольких странах, включая Данию, Италию, Хорватию, Польшу, Литву, Францию и Грецию.

Шоу состоится в парке Яркон в Тель-Авиве.

Цены на билеты начинаются от 340 шекелей, а VIP-билеты стоят от 790 шекелей.

Тур будет организован продюсерской компанией Live Nation Entertainment, которая была основана после слияния Live Nation и Ticketmaster. Мероприятие в Тель-Авиве будет организовано Live Nation Israel.

Imagine Dragons — одна из самых успешных групп в мире, которая продала более 66 миллионов копий альбомов и получила премию Грэмми за лучшее рок-исполнение в 2014 году. В последнем туре группы было продано более 2 миллионов билетов.

Группа выпустила 6 альбомов, первые четыре из которых заняли как минимум второе место в Billboard 200.

В июле президент Украины Владимир Зеленский назначил группу послами украинской инициативы United24 по сбору средств на медицинскую помощь Украине.

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