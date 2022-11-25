Стало известно, сколько израильтяне потратили на покупки в Черную пятницу

Данные автоматической банковской системы Израиля, которая управляет национальной системой кредитных платежей, показывают, что с сегодня с 08:00 до 15:00 израильтяне оплатили покупки на общую сумму более 890 миллионов шекелей.

Об этом сообщает INN.

Это на 19,5% больше, чем в прошлом году, 26 ноября 2021 года, когда с 08:00 до 15:00 были зарегистрированы расходы по кредитным картам на сумму 745 миллионов шекелей.

В Черную пятницу два года назад, 27 ноября 2020 года, расходы на покупки составили 615 миллионов шекелей.

Самая загруженная минута в течение дня была 12:18, в течение которой было зарегистрировано более 14 200 транзакций по кредитным картам на сумму 3,2 миллиона шекелей.

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