В Израиле ввели важное новшество в судебную систему

Вечером 10 января в Кнессете утвердили поправку к Закону о судах. Таким образом экономическим судам в Тель-Авиве и Хайфе даны полномочия заниматься экономическими преступлениями. В их перечень входят конфискация имущества незаконным путем, отмывание денег и серьезные налоговые правонарушения.

Закон также дает полномочия министру юстиции определять, какие именно поступки можно считать «экономическими правонарушениями». Ранее такие дела рассматривались обычными судами.

Такое новшество были инициировано главой минюста Гидеоном Сааром. По его мнению, это поможет бороться с организованной преступностью, в том числе и в арабском секторе. Дело в том, что обычный суд рассматривал дела об экономических преступлениях слишком долго.

Ранее редакция Курсора писала, что в Израиле основали первый цифровой банк.

Кроме того, мы сообщали, что израильский экспорт достиг рекордного уровня в 140 миллиардов долларов. По предварительным подсчетам, израильский экспорт достиг по крайней мере 135 миллиардов, а возможно и 140 миллиардов долларов в 2021 году, говорится в отчете, опубликованном на прошлой неделе министерством экономики и промышленности Израиля

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